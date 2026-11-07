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Sport

Alex Ferguson face o confidență: „Dacă soția mea nu era acolo, Arbitrul din Ceruri ar fi putut să fluiere finalul meciului pentru mine”

v Scris de valentin-marian burlacu
Alex Ferguson face o confidență: „Dacă soția mea nu era acolo, Arbitrul din Ceruri ar fi putut să fluiere finalul meciului pentru mine”
Aosom
În noua sa carte autobiografică, „Games of my life” („Meciurile vieții mele”), lansată recent, Sir Alex Ferguson vorbește despre hemoragia cerebrală suferită în luna mai 2018. Acesta s-a referit la rolul crucial pe care soția sa, Cathy, l-a avut în acea zi.

Sursa: Adevarul

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