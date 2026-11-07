Alexandra Eala s-a calificat în finala turneului de la Hong Kong și o scoate pe Sorana Cîrstea din Top 15

Alexandra Eala (21 de ani, 17 WTA) a învins-o sâmbătă în semifinalele turneului WTA 250 de la Hong Kong pe Maria Sakkari (31 de ani, 30 WTA), cu 7-5, 3-6, 6-4, într-un meci de aproape trei ore. Succesul jucătoarei din Filipine are impact asupra ierarhiei mondiale, ea urmând să o depășească pe Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA). Alexandra Eala, favorită 2, a avut o adversară dificilă în semifinalele turneului WTA 250 de la Hong Kong. ...

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