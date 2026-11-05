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Sport

Alexandru Rafila se iubește cu fosta soție a fotbalistului român care s-a ”distrat” cu Germania

t Scris de teodor serban
Alexandru Rafila se iubește cu fosta soție a fotbalistului român care s-a ”distrat” cu Germania
Aosom
Deputatul Alexandru Rafila (64 de ani) și femeia de afaceri Oana Pleșan (41 de ani) au fost împreună la botezul fiului lui Alfred Simonis, eveniment care a avut loc recent și care a atras o sumedenie de controverse legate de liderii PSD și de partenerele lor.

Sursa: Ziare

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