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Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”

c Scris de codrina mențel
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume”
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Ce se întâmplă între Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. Artista a făcut o declarație neașteptată

Sursa: Click

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