Allegri și Gattuso i-au pus gând rău lui Chivu: „Putem urca în clasament”

Napoli și Lazio, două dintre echipele cu care Inter, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, se luptă pentru titlu, au remizat duminică, scor 1-1, într-un duel din etapa cu numărul 11 din Serie A. La finalul partidei, Massimiliano Allegri și Gennaro Gattuso, antrenorii celor două formații, au vorbit despre jocul prestat de echipele lor, dar și despre situația din clasament. ...

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