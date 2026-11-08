Allegri și Gattuso i-au pus gând rău lui Chivu: „Putem urca în clasament”
Sursa: GspCitește mai departe la sursa originală
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09-11-2026: Primarul general Ciprian Ciucu, în vizită pe teren la Lotul 4 de tramvai ...
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Tinerii din Timișoara au propus 22 de proiecte pentru un oraș mai verde, prin Youth Climate Action Fund
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Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026
Primăria Bistrița-Anunțuri-Direcţia de Infrastructură și Servicii - intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 - 13.11.2026Direcţia de Infras...
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Activitatea operativă și preventivă din perioada 6–9 noiembrie 2026 09 noiembrie 2026 BULETIN INFORMATIV 9 noiembrie 2026 999 de situații de urg...
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Două medalii de aur, două de argint și una de bronz pentru România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori 2026! (Amos News)
Două medalii de aur, două de argint și una de bronz pentru România, la Olimpiada Internațională (…)
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Grupurile de hackeri Kiberpartizany BY și Silent Crow susțin că au spart serverele Rosstat și au descoperit că cel puțin 390.000 de ruși au murit...
Greșeala costisitoare pe care o fac șoferii la cutia automată: De ce trecerea în modul „N” la semafor sau în pantă distruge transmisia
Trecerea de la o mașină cu transmisie manuală la una echipată cu o cutie de viteze automată reprezintă un salt de confort pentru orice șofer, îns...
Marte nu este o planetă moartă, arată un nou studiu. Ce au descoperit cercetătorii și ce legătură are cu apariția vieții
Marte ar putea fi încă activă din punct de vedere vulcanic, potrivit unui nou studiu care a identificat indicii ale unor procese geologice în des...