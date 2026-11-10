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Sport

Alvarez, afectat după ratările din meciul cu Barcelona! Dezvăluirea lui Baena: "Asta ne-a deranjat"

b Scris de bianca dumitru
Alvarez, afectat după ratările din meciul cu Barcelona! Dezvăluirea lui Baena: "Asta ne-a deranjat"
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Atletico Madrid a fost învinsă duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 de Barcelona, într-un meci contând pentru cea de-a 12-a etapă din La Liga. Jul

Sursa: Eurosport Romania

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