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Sport

"Am obosit de la atâta răutate" Dani Coman a plecat din interviu

a Scris de alexandru atanase
"Am obosit de la atâta răutate" Dani Coman a plecat din interviu
Aosom
FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 2-1, vineri seara, pe teren propriu, în etapa a 15-a din Superliga, însă succesul piteștenilor nu a însemnat și liniște în cadrul clubului. Dani Coman (47 de ani), președintele grupării din Trivale, a avut o reacție nervoasă la finalul partidei, nemulțumit de criticile și răutățile din ultima perioadă.

Sursa: Ziare

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