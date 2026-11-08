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Amelia Negulescu a câștigat medalia de argint la triplusalt, la Jocurile Olimpice de Tineret, cu un nou record personal

b Scris de bogdan antonescu
Amelia Negulescu a câștigat medalia de argint la triplusalt, la Jocurile Olimpice de Tineret, cu un nou record personal
Aosom
Atleta Amelia Negulescu a cucerit medalia de argint în finala de triplusalt de la Jocurile Olimpice de Tineret, cu un record personal de 12.67 metri.

Sursa: Stiri Pe Surse

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