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Sport

Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!

d Scris de digi sport
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani!
Aosom
Pe 4 noiembrie 2026, Divizia Anti-Doping din cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv a confirmat că Ana Maria Bărbosu (20 de ani) a încălcat protocolul Anti-Doping și a suspendat-o doi ani.

Sursa: Digisport

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