Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping. Decizie TAS înaintea Jocurilor Olimpice din 2028

Gimnasta română Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost suspendată pentru doi ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce a încălcat regulile privind localizarea sportivilor pentru controalele antidoping. Decizia, anunțată miercuri, 4 noiembrie, o va ține departe de competiții până în mai 2028, cu doar două luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗