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Sport

Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping. Decizie TAS înaintea Jocurilor Olimpice din 2028

m Scris de marius vale
Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping. Decizie TAS înaintea Jocurilor Olimpice din 2028
Aosom
Gimnasta română Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost suspendată pentru doi ani de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), după ce a încălcat regulile privind localizarea sportivilor pentru controalele antidoping. Decizia, anunțată miercuri, 4 noiembrie, o va ține departe de competiții până în mai 2028, cu doar două luni înaintea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles.

Sursa: Mediafax Ro

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