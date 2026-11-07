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Sport

Anastasia Fusea, medalie de bronz la Cupa Mondială de sabie pentru juniori de la Budapesta

a Scris de andreea năstase
Anastasia Fusea, medalie de bronz la Cupa Mondială de sabie pentru juniori de la Budapesta
Aosom
Scrimera română Anastasia Fusea a obținut sâmbătă medalia de bronz în proba feminină de sabie din cadrul Cupei Mondiale de juniori

Sursa: Stiri Pe Surse

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