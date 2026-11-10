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Sport

Andreeva "i-a aruncat mănușa" Rybakinei! "54? Grozav! Da, pot să o depășesc"

c Scris de cristian mihală
Andreeva "i-a aruncat mănușa" Rybakinei! "54? Grozav! Da, pot să o depășesc"
Aosom
Mirra Andreeva are șansa să termine anul 2026 cu cele mai multe victorii din întregul circuit feminin. Ea a ajuns la 51 de succese după partida cu Svitolina și

Sursa: Eurosport Romania

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