Andrei Nicolescu a demarat negocierile decisive pentru jucătorul lui Dinamo: „O să avem un răspuns”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre situația lui Alberto Soro. Mijlocașul spaniol va intra în ianuarie în ultimele 6 luni de contract, iar conducerea clubului speră să semneze prelungirea până atunci. Conform lui Nicolescu, discuțiile vor fi intensificate în pauza pentru meciurile echipelor naționale, din următoarele două săptămâni. Președintele lui Dinamo a explicat și unde s-au împotmolit negocierile cu tabăra lui Soro. ...

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