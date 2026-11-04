Andrei Nicolescu, dialog în direct despre absența românilor din primul 11 la Dinamo: „Te faci că nu înțelegi”

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre absența românilor din primul 11 al „câinilor”, dar și despre problema de dezvoltare a juniorilor. Moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, Radu Naum, i-a ridicat subiectul la fileu oficialului de la Dinamo. ...

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