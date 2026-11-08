Andrei Nicolescu: „Nuno Campos a dat o lecție” » Ce s-a întâmplat în vestiar, după eșecul lui Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a povestit ce s-a întâmplat în vestiar imediat după eșecul cu FC Argeș, scor 1-2. Conform lui Nicolescu, antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, și-a asumat vina pentru greșeala decisivă a lui Nikita Stoinov din prelungiri, imediat după meci, în vestiar. ...

Distribuie: Facebook Instagram