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Sport

Andrei Nicolescu: „Nuno Campos a dat o lecție” » Ce s-a întâmplat în vestiar, după eșecul lui Dinamo

a Scris de adrian duţă
Andrei Nicolescu: „Nuno Campos a dat o lecție” » Ce s-a întâmplat în vestiar, după eșecul lui Dinamo
Aosom
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a povestit ce s-a întâmplat în vestiar imediat după eșecul cu FC Argeș, scor 1-2. Conform lui Nicolescu, antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, și-a asumat vina pentru greșeala decisivă a lui Nikita Stoinov din prelungiri, imediat după meci, în vestiar. ...

Sursa: Gsp

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