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Sport

Antonelli, cel mai rapid în FP2, la Marele Premiu al Braziliei! Hamilton și Leclerc au dezamăgit

n Scris de nicu savin
Antonelli, cel mai rapid în FP2, la Marele Premiu al Braziliei! Hamilton și Leclerc au dezamăgit
Aosom
Noul campion mondial de Formula 1, italianul Kimi Antonelli, care concurează pentru Mercedes, a fost cel mai rapid în a doua sesiune de antrenamente libere pent

Sursa: Eurosport Romania

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