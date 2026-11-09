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Antrenor nou pentru Olympique Lyon. Cine a preluat echipa

i Scris de iosif pintilie
Antrenor nou pentru Olympique Lyon. Cine a preluat echipa
Aosom
Echipa franceză Olympique Lyon a anunțat luni că noul său antrenor este spaniolul Carlos Vicens.

Sursa: Ziare

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