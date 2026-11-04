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Antrenorul a fost dat afară după ultimul eșec, iar soția portarului este în culmea fericirii: "Adio!"

d Scris de digi sport
Antrenorul a fost dat afară după ultimul eșec, iar soția portarului este în culmea fericirii: "Adio!"
Aosom
Despărțirea de Nuno Espirito Santo a scos la iveală nemulțumirile existente la West Ham, ocupanta locului 8 în Championship.

Sursa: Digisport

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