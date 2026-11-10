 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Antrenorul a fost dat afară, după un ”dezastru istoric”! A avut 12 puncte avans, dar a pierdut titlul

d Scris de digi sport
Antrenorul a fost dat afară, după un ”dezastru istoric”! A avut 12 puncte avans, dar a pierdut titlul
Aosom
Antrenorul a fost dat afară, după un ”dezastru istoric”! A avut 12 puncte avans, dar a pierdut titlul

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech