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Sport

Antrenorul care a ratat incredibil titlul în China, în detrimentul echipei lui Stanciu, demis

c Scris de cristian mihală
Antrenorul care a ratat incredibil titlul în China, în detrimentul echipei lui Stanciu, demis
Aosom
Antrenorul australian John Aloisi a fost demis din funcţia de antrenor al echipei Chengdu Rongcheng, după ce echipa sa a irosit un avantaj uriaş în fruntea clas

Sursa: Eurosport Romania

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