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Sport

Antrenorul din Superliga care l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Singurul care a venit cu ceva total diferit”

t Scris de tudor belivacă
Antrenorul din Superliga care l-a impresionat pe Basarab Panduru: „Singurul care a venit cu ceva total diferit”
Aosom
Basarab Panduru, fost internațional român și actual analist TV, a analizat antrenorii străini din Superliga. Într-o discuție despre antrenorii portughezi care au luat cu asalt Superliga, Basarab Panduru a remarcat că aceștia au schimbat mentalitatea la echipele la care au venit, în special Felipe Coelho și Nuno Campos. ...

Sursa: Gsp

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