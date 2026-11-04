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Sport

Antrenorul lui Egnatia nu s-a ferit și a făcut anunțul înaintea meciului cu Universitatea Craiova

d Scris de digi sport
Antrenorul lui Egnatia nu s-a ferit și a făcut anunțul înaintea meciului cu Universitatea Craiova
Aosom
Antrenorul lui Egnatia nu s-a ferit și a făcut anunțul înaintea meciului cu Universitatea Craiova

Sursa: Digisport

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