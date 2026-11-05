Antrenorul lui Lens și-a găsit cu greu cuvintele după eșecul istoric: „Singurul care îmi vine în minte este umilință”

Yannick Cahuzac, antrenorul echipei Lens, și-a găsit cu greu cuvintele după înfrângerea usturătoare, de proporții istorice, suferită în fața celor de la Como, scor 1-9, pe stadionul Bollaert-Delelis, miercuri seară, în Liga Campionilor. Victoria cu 9-1 obținută de Como pe terenul lui Lens reprezintă cea mai categorică din istoria competiției în era modernă, iar tehnicianul echipei franceze consideră această înfrângere una umilitoare. ...

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