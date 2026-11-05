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Antrenorul lui Marius Corbu, recital după ce a bătut-o pe AC Milan pe San Siro: „Perfect, i-am surclasat!”

t Scris de tudor belivacă
Antrenorul lui Marius Corbu, recital după ce a bătut-o pe AC Milan pe San Siro: „Perfect, i-am surclasat!”
Aosom
Balazs Borbely, antrenorul celor de la Ferencvaros, a reacționat după ce echipa lui a câștigat pe terenul celor de la AC Milan, scor 2-0, în etapa a patra din faza ligii Europa League. Marius Corbu, românul celor de la Ferencvaros, a fost pe teren aproape întreaga partidă, fiind înlocuit în prelungiri. ...

Sursa: Gsp

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