Antrenorul lui Marius Corbu, recital după ce a bătut-o pe AC Milan pe San Siro: „Perfect, i-am surclasat!”

Balazs Borbely, antrenorul celor de la Ferencvaros, a reacționat după ce echipa lui a câștigat pe terenul celor de la AC Milan, scor 2-0, în etapa a patra din faza ligii Europa League. Marius Corbu, românul celor de la Ferencvaros, a fost pe teren aproape întreaga partidă, fiind înlocuit în prelungiri. ...

Distribuie: Facebook Instagram