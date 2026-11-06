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Sport

Antrenorul Petre Grigoraş, suspendat două etape

a Scris de adrian popovici
Antrenorul Petre Grigoraş, suspendat două etape
Aosom
> Pe banca tehnică a Cetăţii 1932 Suceava se află secundul Paul Bosancu În urma pătrunderii în teren a antrenorului Petre Grigoraş, la o fază de joc controversată de la finalul primei reprize a partidei dintre Cetatea 1932 Suceava şi FC Bihor, din cadrul etapei a XII-a a Ligii aCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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