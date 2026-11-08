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Sport

Anunț de la Cracovia, la miezul nopții: Zeljko Kopic a fost dat afară

m Scris de maria olteanu
Anunț de la Cracovia, la miezul nopții: Zeljko Kopic a fost dat afară
Aosom
Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al celor de la Dinamo, a fost demis de Wieczysta Cracovia sâmbătă spre duminică noaptea, după o nouă înfrângere suferită în campionatul Poloniei. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat transmis pe rețelele de socializare. Sâmbătă seara, Wieczysta Cracovia a pierdut dramatic pe terenul lui Gornik Zabrze, scor 1-2, în etapa a 14-a, după ce a primit golul decisiv în minutul 90, de la Erik Janza. ...

Sursa: Gsp

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