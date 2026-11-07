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Sport

Anunț șocant al lui Donald Trump! Vrea să îi ofere șefului UFC o funcție importantă în administrație: „Un luptător și războinic redutabil”

d Scris de david istrate
Anunț șocant al lui Donald Trump! Vrea să îi ofere șefului UFC o funcție importantă în administrație: „Un luptător și războinic redutabil”
Aosom
Donald Trump (80 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a anunțat că i-a oferit postul de secretar de presă al Casei Albe lui Dana White (57 de ani), CEO-ul UFC, celebra firmă de arte marțiale mixte. Secretarul de presă al Casei Albe are principala responsabilitate de a fi purtătorul de cuvânt al guvernului federal, în special în chestiuni ce țin de președinte. ...

Sursa: Gsp

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