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Sport

Anunțul făcut de Andreea Tonciu după o căsnicie de 10 ani cu Daniel Niculescu. De la ce pornesc certurile dintre ei. „El e mai mult plecat”

l Scris de livia lixandru
Anunțul făcut de Andreea Tonciu după o căsnicie de 10 ani cu Daniel Niculescu. De la ce pornesc certurile dintre ei. „El e mai mult plecat”
Aosom
Cunoscută publicului larg pentru aparițiile sale constante și efervescente de pe micul ecran din anii trecuți, Andreea Tonciu traversează o transformare radicală. De un deceniu, prioritățile vedetei s-au reconfigurat complet odată cu venirea pe lume a fiicei sale, Rebeca. În prezent, fosta asistentă TV s-a retras din lumina reflectoarelor pentru a deveni o mamă cu normă întreagă, implicată direct în educația copilului și în gestionarea gospodăriei.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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