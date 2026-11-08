Alex Zotica a intrat în istoria culturismului mondial după ce a devenit primul sportiv român cu sindrom Down care participă la un Campionat Mondial IFBB. The post Are sindrom Down și a reușit ceva ce nimeni nu mai făcuse la un Campionat Mondial. Alex Zotica a emoționat întreaga sală appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗