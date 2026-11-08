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Sport

Argentina va contesta amenda-record pe care FIFA i-a aplicat-o după finala CM cu Spania

v Scris de valentin-marian burlacu
Argentina va contesta amenda-record pe care FIFA i-a aplicat-o după finala CM cu Spania
Aosom
Federaţia Argentiniană de Fotbal a anunţat că va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) după ce a fost sancționată de Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) fiindcă jucătorii săi au provocat indidente după finala Cupei Mondiale cu Spania (0-1), din vară.

Sursa: Adevarul

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