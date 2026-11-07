Arsenal - Hull City, în etapa #10 din Premier League » Echipele probabile + cote

Campioana en-titre Arsenal primește pe „Emirates Stadium” vizita lui Hull City, în etapa a 10-a din Premier League. Meciul începe la ora 17:00 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo. Arsenal a reușit să revină pe prima poziție, profitând de seria de două eșecuri consecutive înregistrată de Manchester City. De cealaltă parte, Hull City a impresionat la revenirea în Premier League, adunând 11 puncte după primele 9 etape. ...

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