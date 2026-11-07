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Sport

Arteta a dezvăluit cum a învins-o Arsenal pe Hull! "Exact așa am câștigat meciul! Se întâmplă des"

b Scris de bianca dumitru
Arteta a dezvăluit cum a învins-o Arsenal pe Hull! "Exact așa am câștigat meciul! Se întâmplă des"
Aosom
Arsenal s-a impus în această seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în fața celor de la Hull, într-un meci contând pentru cea de-a 10-a etapă din Premier Le

Sursa: Eurosport Romania

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