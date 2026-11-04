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Sport

„Asia Express” 4 noiembrie 2026. Echipele află cine merge în etapa finală a sezonului 9

l Scris de livia lixandru
„Asia Express” 4 noiembrie 2026. Echipele află cine merge în etapa finală a sezonului 9
Aosom
Concurenții Asia Express 2026 au trecut aseară printr-unul dintre cele mai solicitante jocuri ale sezonului, în care oboseala și presiunea competiției le-au adus lacrimi și adevărate crize de nervi. A urmat apoi o misiune inedită pe un lac, unde, în bărcuțe instabile și pe o ploaie torențială, au căutat scoici cu perle chinezești, pe care le-au transformat în bijuterii. Provocarea le-a pus la încercare îndemânarea, răbdarea și spiritul de echipă, însă miza reală a fost obținerea ștampilelor.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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