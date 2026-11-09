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Sport

Atacantul român Ionuţ Cojocaru a marcat un gol pentru Sliema Wanderers

d Scris de daniel mihai dragomir
Atacantul român Ionuţ Cojocaru a marcat un gol pentru Sliema Wanderers
Aosom
Atacantul român Ionuţ Cojocaru a marcat un gol pentru Sliema Wanderers, care a învins-o pe Valletta FC cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu.

Sursa: Stiri Pe Surse

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