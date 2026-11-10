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Sport

Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, joacă împotriva naționalei României

s Scris de silvia pugna
Atacantul Universității Cluj, Jovo Lukic, joacă împotriva naționalei României
Aosom
Golgheterul Universității Cluj, Jovo Lukic, a fost selecționat în naționala Bosniei pentru finalul campaniei de Nations League. Marți, 17 noiembrie, este planificată partida Bosnia și Herțegovina - România.

Sursa: Ziua De Cluj

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