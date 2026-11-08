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Sport

Atacat de Gigi Becali, MM Stoica răspunde public: „Ar fi o foarte mare eliberare”

d Scris de daniel grigore
Atacat de Gigi Becali, MM Stoica răspunde public: „Ar fi o foarte mare eliberare”
Aosom
Mihai Stoica, 61 de ani, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Gigi Becali, după ce patronul echipei l-a criticat din nou pe tema transferurilor: „Le-am dat bani, dar n-am nici oameni care să ia jucători”. ...

Sursa: Gsp

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