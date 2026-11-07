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Sport

Atletico Madrid – Barcelona, ciocnirea dintre două filosofii. Derbyul, mai fierbinte decât oricând

c Scris de cristian mihală
Atletico Madrid – Barcelona, ciocnirea dintre două filosofii. Derbyul, mai fierbinte decât oricând
Aosom
Confruntarea dintre Atletico și Barcelona este capul de afiș al etapei a 12-a din La Liga. Acest meci nu este doar o întâlnire a primelor două echipe din clasam

Sursa: Eurosport Romania

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