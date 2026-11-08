Atletico Madrid - Barcelona, derby-ul etapei 12 din La Liga » Echipele probabile

Atletico Madrid - Barcelona, duel în etapa cu numărul 12 din La Liga, se joacă astăzi, de la ora 22:00. Meciul din capitala Spaniei va fi în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, dar și în format liveTEXT pe GSP.ro. În urma victoriei lui Real Madrid de pe terenul Valenciei, scor 3-0, duelul din această seară se anunță unul foarte important. În acest moment, Barcelona este lider în clasament, cu 30 de puncte după 11 etape și un golaveraj impresionant de 46-12. ...

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