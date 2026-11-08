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Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2, DGS 1. Fermin a bifat ”dubla”! 10 minute ”nebune” în clasicul Spaniei! Două bare!

d Scris de digi sport
Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2, DGS 1. Fermin a bifat ”dubla”! 10 minute ”nebune” în clasicul Spaniei! Două bare!
Aosom
Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2, DGS 1. Fermin a bifat ”dubla”! 10 minute ”nebune” în clasicul Spaniei! Două bare!

Sursa: Digisport

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