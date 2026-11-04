Atletele de la Clubul Sportiv Școlar Lugoj au câștigat trei medalii la Concursul Național de Marș, desfășurat sâmbătă, 31 octombrie 2026, în Parcul Tineretului din [...] Articolul Atletism. Două medalii de aur și una de bronz pentru CSȘ Lugoj a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗