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Sport

Au apărut imaginile cu ”cel mai modern și frumos stadion din România”: va costa 140 de milioane de euro!

d Scris de digi sport
Au apărut imaginile cu ”cel mai modern și frumos stadion din România”: va costa 140 de milioane de euro!
Aosom
Au apărut imaginile cu ”cel mai modern și frumos stadion din România”: va costa 140 de milioane de euro!

Sursa: Digisport

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