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Au luat roșu în minutul 43 și au fost ”demolați” în repriza a doua, în Conference League

d Scris de digi sport
Au luat roșu în minutul 43 și au fost ”demolați” în repriza a doua, în Conference League
Aosom
Au luat roșu în minutul 43 și au fost ”demolați” în repriza a doua, în Conference League

Sursa: Digisport

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