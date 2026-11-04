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Au titrat TREI CUVINTE, după umilința istorică din UEFA Champions League, scor 1-9!

d Scris de digi sport
Au titrat TREI CUVINTE, după umilința istorică din UEFA Champions League, scor 1-9!
Aosom
Au titrat TREI CUVINTE, după umilința istorică din UEFA Champions League, scor 1-9!

Sursa: Digisport

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