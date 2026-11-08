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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Avertisment dur pentru FCSB: „Pot păți ce au pățit anul trecut!”. De cât timp are nevoie Reghecampf

r Scris de ramona ciobanu
Avertisment dur pentru FCSB: „Pot păți ce au pățit anul trecut!”. De cât timp are nevoie Reghecampf
Aosom
Ioan Andone, nume important din istoria clubului Corvinul Hunedoara, a reacționat după victoria obținută de echipa antrenată de Florin Maxim în fața celor de la FCSB, scor 1-0, în etapa a 15-a din SuperLiga. Prezent pe Arena Națională, Andone a comentat situația și problemele celor de la FCSB. La finalul turului sezonului regulat, echipa roș-albastră …

Sursa: Hotnews

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