Avertisment dur pentru FCSB: „Pot păți ce au pățit anul trecut!”. De cât timp are nevoie Reghecampf

Ioan Andone, nume important din istoria clubului Corvinul Hunedoara, a reacționat după victoria obținută de echipa antrenată de Florin Maxim în fața celor de la FCSB, scor 1-0, în etapa a 15-a din SuperLiga. Prezent pe Arena Națională, Andone a comentat situația și problemele celor de la FCSB. La finalul turului sezonului regulat, echipa roș-albastră …

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