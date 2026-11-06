 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Avertismentul lui Mourinho pentru Vinicius: „Nu voi face rău echipei...”

a Scris de aurelian botezatu
Avertismentul lui Mourinho pentru Vinicius: „Nu voi face rău echipei...”
Aosom
Jose Mourinho a vorbit despre situația delicată a lui Vinicius în conferința de presă premergătoare meciului din campionat cu Valencia, programat sâmbătă seară. Vinicius a jucat pentru Real Madrid la Atena, cu AEK (3-2), dar în campionat este în continuare suspendat și nu va face deplasarea la Valencia. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech