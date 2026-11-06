Avertismentul lui Mourinho pentru Vinicius: „Nu voi face rău echipei...”

Jose Mourinho a vorbit despre situația delicată a lui Vinicius în conferința de presă premergătoare meciului din campionat cu Valencia, programat sâmbătă seară. Vinicius a jucat pentru Real Madrid la Atena, cu AEK (3-2), dar în campionat este în continuare suspendat și nu va face deplasarea la Valencia. ...

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