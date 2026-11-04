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Sport

Azarenka, mesaj superb pentru Monfils și episoade speciale dezvăluite "Omul ăsta este absolut nebun"

t Scris de tudor moisa
Azarenka, mesaj superb pentru Monfils și episoade speciale dezvăluite "Omul ăsta este absolut nebun"
Aosom
Gael Monfils s-a retras recent din tenis, iar marți seară a avut parte de o festivitate specială la Paris, în fața propriilor fani. Cu acest prilej, Victoria Az

Sursa: Eurosport Romania

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