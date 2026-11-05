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Azi, la GSP Live: scor istoric în Liga Campionilor + seară europeană la Craiova

r Scris de răzvan stamatiu
Azi, la GSP Live: scor istoric în Liga Campionilor + seară europeană la Craiova
Aosom
Alexandru Barbu revine cu o nouă ediție GSP Live, astăzi, de la ora 11:00, alături de Emilian Hulubei, președinte AFAN, și Robert Vîrdol, jurnalist al Gazetei Sporturilor. Câteva dintre subiectele pe care le vom aborda în studio: scor incredibil în Liga Campionilor: Como a zdrobit-o în deplasare pe Lens, 9-1;AEK Atena - Real Madrid 2-3. ...

Sursa: Gsp

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