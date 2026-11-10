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Sport

Barcelona cere prețuri astronomice, dar lojele ultraluxoase de pe „Camp Nou” se vând ca pâinea caldă

s Scris de sebastian vasile
Barcelona cere prețuri astronomice, dar lojele ultraluxoase de pe „Camp Nou” se vând ca pâinea caldă
Aosom
Conducerea Barcelonei mizează puternic pe modernizarea arenei „Camp Nou” și pe lojele VIP exclusiviste pentru a-și garanta venituri financiare considerabile în următorii ani. În ciuda costurilor exorbitante, primele abonamente se vând într-un ritm impresionant. Lucrările ample de renovare și extindere a casei fotbalului catalan ar urma să fie finalizate complet în 2028, însă clubul găsește deja cumpărători pe bandă rulantă pentru cele 9. ...

Sursa: Gsp

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