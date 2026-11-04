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Sport

Barcelona îl vrea pe Bastoni: Inter i-a stabilit prețul de transfer

d Scris de digi sport
Barcelona îl vrea pe Bastoni: Inter i-a stabilit prețul de transfer
Aosom
Barcelona îl vrea pe Bastoni: Inter i-a stabilit prețul de transfer

Sursa: Digisport

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