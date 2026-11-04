Barcelona nu renunță la titularul lui Chivu! » „Așteaptă să afle dacă el este esențial în proiectul lui Hansi Flick”

Alessandro Bastoni (27 de ani), fundașul central al lui Inter, rămâne pe radarul celor de la FC Barcelona și, înainte de a deschide discuțiile pentru prelungirea contractului scadent în 2028, vrea să știe cât de important poate fi transferul său la campioana Spaniei. Curtat vara trecută de Barcelona, a cărei ofertă de 70 de milioane de euro a fost însă refuzată de echipa lui Cristi Chivu, Bastoni a revenit în atenția grupării blaugrana. ...

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